«Гремиу» разгромил «Монагас», «Крузейру» и «Васку да Гама» сыграли вничью

«Гремиу» разгромил «Монагас» в матче группового турнира Кубка Либертадорес (4:0). В других группах «Пеньяроль» выиграл у «Атлетико Тукуман» (3:1), «Крузейру» и «Васку да Гама» разошлись миром (0:0), а «Бока Хуниорс» взял верх над «Хуниором» (1:0).

Кубок Либертадорес

Группа 1 "Гремиу" (Бразилия) — «Монагас» (Венесуэла) — 4:0 (0:0)

Голы: Жаэл, 51 (1:0). Эвертон, 61 (2:0). Луан Виейра, 87 (3:0). Сисеру, 90 (4:0).

Порту-Алегри. Стадион «Арена Гремиу».

Группа 3 "Пеньяроль" (Уругвай) — «Атлетико Тукуман» (Аргентина) — 3:1 (1:0)

Голы: Родригес, 11 — с пенальти (1:0). Акоста, 50 — в свои ворота (2:0). Родригес, 65 — с пенальти (2:1). Рохо, 83 (3:1).

Монтевидео. Стадион «Кампеон-дель-Сигло».

Группа 5 "Крузейру" (Бразилия) — «Васку да Гама» (Бразилия) — 0:0 Белу-Оризонти. Стадион «Минейран».

Группа 8 "Бока Хуниорс" (Аргентина) — «Хуниор» (Колумбия) — 1:0 (1:0)

Гол: Павон, 28.

Нереализованный пенальти: Абила (Б), 67 (вратарь).

Буэнос-Айрес. Стадион «Бомбонера».