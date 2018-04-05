Прогноз на матч Атлетико — Спортинг: будут ли проблемы у мадридцев в первом матче дома

«Атлетико» — «Спортинг». Прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы (05.04.2018, 22:05 мск).

Один из главных фаворитов в борьбе за трофей Лиги Европы испанский «Атлетико» первый четвертьфинальный матч с португальским «Спортингом» сыграет в родных стенах. Мадридцам очень важно победить, поскольку в Лиссабоне будет в разы сложнее — команда Жорже Жезуш в нынешнем сезоне дома проигрывала только «Барселоне». 8 лет назад, что правда, «матрасники» не выиграли ни одного из двух матчей у «Спортинга», но всё равно прошли дальше и выиграли трофей. Букмекеры практически не сомневаются в проходе «Атлетико», оценивая их выход в полуфинал коэффициентом 1.16, а шансы на чистую победу в сегодняшнем матче, по мнению аналитиков, соответствуют коэффициенту 1.32.

"Атлетико"

Для «Атлетико» было большим потрясением впервые за долгие годы не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, куда из квартета мадридцев вышли «Рома» и «Челси». Но команда Диего Симеоне намерена скрасить это завоеванием кубка Лиги Европы. На предыдущих двух стадиях ЛЕ «матрасники» легко и непринуждённо разобрались в двух матчах сперва с датским «Копенгагеном» (4:1, 1:0), а затем и с российским «Локомотивом» (3:0, 5:1).

Испанская Ла Лига для «Атлетико» в концовке сезона, конечно, не является приоритетным турниром, но там всё равно мадридской команде хочется бороться до конца, чтобы остаться в таблице выше своего принципиального соперника "Реала" , от которого отрыв за 8 туров до финиша составляет 4 очка. Проблема в том, что очный матч с «королевским клубом» состоится в ближайшее воскресенье. В позапрошлом туре, накануне двухнедельной паузы в клубном футболе, команда Симеоне потерпела поражение в выездном матче с «Вильярреалом» (1:2), а в прошлую субботу скромно обыграла дома аутсайдера «Депортиво» (1:0).

Не сыграет: Филипе Луис (травмирован).

"Спортинг"

Похоже на то, что «Спортингу» всё-таки не удастся стать чемпионом, либо вице-чемпионом Португалии. В национальном чемпионате «львы» за последний месяц проиграли два матча, уступив в начале марта в гостях «Порту» (1:2), а в минувший уик-энд проиграли на чужом поле и «Браге» (0:1). Отставание от второго места выросло до пяти очков, который отыграть будет невероятно сложно, а значит — нужно пытаться выигрывать Лигу Европы, чтобы не остаться бе Лиги чемпионов в будущем сезоне.

В нынешнем сезоне лиссабонцы играли на групповой стадии Лиги чемпионов, но там не имели никаких шансов продолжить борьбу в плей-офф самого престижного турнира, имея в соперниках «Барселону» и «Ювентус». Но по крайней мере удалось опередить «Олимпиакос» и получить путёвку в ЛЕ, где сперва была пройдена "Астана" (3:1, 3:3), а затем и «Виктория» (2:0, 1:2). Последнее противостояние с чехами едва не закончилось поражением — в ответном матче в Пльзени пришлось играть дополнительные 2 тайма по 15 минут, но Батталья всё же забил победный гол, лишив команду дополнительной нервотрёпки в виде серии послематчевых пенальти.

Не сыграют: Даниэл Поденсе и Сейду Думбия (травмированы).

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 1» в 21:55 по московскому времени начнёт прямую трансляцию, посвящённую матчу «Атлетико» — «Спортинг». Сайт LiveResult.Ru проведёт подробную текстовую трансляцию этой встречи.

Статистика личных встреч

Ранее команды лишь однажды пересекались друг с другом. В сезоне 2009/2010 на стадии 1/8 финала Лиги Европы жребий свёл в одну пару «Атлетико» и «Спортинг». Тогда первый матч в Мадриде закончился в безголевую ничью 0:0, а в ответной встрече в Лиссабоне была зафиксирована ничья 2:2 (Лиедсон 19', Полга 44' — Агуэро 3', 33'), и за счёт выездных голов «матрасники» прошли дальше, впоследствии сумев завоевать трофей ЛЕ.

Интересные факты

Встречу обслужит бригада арбитров из России, во главе с Сергеем Карасёвым

На предыдущих стадиях «Атлетико» прошёл «Копенгаген» (4:1, 1:0) и «Локомотив» (3:0, 5:1);

"Атлетико" имеет 5-матчевую победную серию в Лиге Европы (+5=0-0, 14:2);

"Атлетико" выиграл 15 из последних 16-ти домашних матчей в Лиге Европы, проиграв только "Рубину" (+15=0-1, 34:9);

"Атлетико" имеет 8-матчевую победную серию в домашних матчах, причём все победы были добыты всухую (+8=0-0, 18:0);

На предыдущих стадиях «Спортинг» прошёл «Астану» (1:1, 3:3) и «Викторию» (2:0, 1:2);

"Спортинг" ни разу не побеждал в Испании (3 ничьи и 9 поражений);

"Спортинг" пропускал в каждом из последних 15-ти выездных матчей.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"