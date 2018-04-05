Итальянские «орлы» сразятся с австрийскими «быками»: «Лацио» принимает «Зальцбург»

«Лацио» — «Зальцбург»

Стадион: «Олимпико»

Начало матча: 22:05 Арбитр: Овидиу Хэцеган

"Лацио" в 1/4 финала Лиги Европы встретится с одним из открытий турнира «Зальцбургом». Римляне в текущем сезоне выступают достаточно стабильно, хотя в чемпионате страны пока только пятые и место в Лиге чемпионов на будущий год им не гарантировано. Поэтому им необходимо постараться выиграть Лигу Европы. Пока нельзя сказать, что итальянцам в плей-офф попадались сильные соперники, жребий заносил их в Восточную Европу, сначала «Лацио» уверенно обыграл румынский «Стяуа», а затем благодаря победе в Киеве выбил «Динамо». Теперь «орлам» предстоит сразиться с командой из Австрии. Может показаться, что «Зальцбург» — это также соперник, который можно пройти особо не напрягаясь, однако это ошибочное впечатление.

Чемпион Австрии четырех последних лет имеет хороший еврокубковый опыт и в текущем сезоне в Лиге Европы еще не проигрывал. Начал сезон «Зальцбург» в Лиге чемпионов, где также не проиграл, сыграв дважды вничью с хорватской «Риекой», но этого не хватило для общей победы. Затем в Лиге Европы австрийцы оказались сильнее румынского «Вииторула», вышли группу, уверенно её выиграли, опередив «Марсель», «Гимараинш» и «Коньяспор», а в 1/16 финала встретились с «Реал Сосьедадом». Фаворитами считались испанцы, однако «Зальцбург» сумел победить дома 2:1, а в ответной игре вырвать ничью 2:2 на последних секундах. В 1/8 финала «Зальцбург» встретился с «Боруссией», быки неожиданно выиграли в Дортмунде, а затем отстояли нулевую ничью на своем поле. Постараются они сделать необходимый задел перед ответной игрой и сегодня на «Олимпико».

Интересные факты противостояния:

Команды дважды ранее встречались между собой. На групповом этапе ЛЕ 2009/2010 «Зальцбург» выиграл оба матча со счетом 2:1.

"Лацио" проиграл три последние игры против команд из Австрии.

"Зальцбург" выиграл у итальянских команд 3 игры из 12. Именно против итальянской команды австрийцы играли в своем первом и пока единственном еврокубковом финале. В Кубке УЕФА 1993/1994 «Интер» выиграл у «Зальцбурга» по сумме двух матчей 2:0 и завоевал трофей.

Ориентировочные составы:

"Лацио": Стракоша, Марушич, Филипе, Де Врей, Раду, Лукаку, Пароло, Милинкович-Савич, Лукас, Андерсон, Иммобиле.

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Ромальо, Калета-Цар, Алмер, Бериша, Самассеку, Хайдара, Шлагер, Даббур, Гулбрандсен.

Прогноз на матч «Лацио» — «Зальцбург»:

У «Лацио» мощная атака в лице Иммобиле, Андерсона, Милинковича-Савича, однако «Зальцбург» уже сумел остановить не менее грозную «Боруссию», поэтому вряд ли стоит ожидать уверенной победы римлян, хотя в домашней игре они являются фаворитами.

Букмекеры предлагают на победу «Лацио» коэффициент 1.80, на ничью — 3.80, на «Зальцбург» — 5.00.