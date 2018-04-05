Сборная России по парашютному спорту провела сборы в Киргизии

Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на авиабазе ОДКБ «Кант».

В команде, состоящей из спортсменов Центрального спортивного клуба армии, немало титулованных парашютистов. В их числе заслуженный мастер спорта, старший прапорщик Елена Лактионова, которая 11 раз становилась чемпионкой мира (два раза — абсолютной) и четырежды — Европы. Вместе с опытными коллегами прибыли и парашютисты со сравнительно небольшим стажем. Как говорят тренеры, в сильном коллективе молодежь быстрее достигнет высоких результатов. Между тем, на счету каждого из парашютистов уже как минимум 2000 прыжков.

На аэродроме спортсмены отрабатывали три основных вида упражнений: прыжки на точность приземления, индивидуальную и групповую воздушную акробатику. Сборы в Канте, расположенном на высоте почти 700 метров над уровнем моря, позволяют проводить подготовку более интенсивно. Киргизия также привлекает спортсменов более теплым климатом, к тому же аэродром находится рядом с российской частью. Налажено взаимодействие с экипажами вертолетов Ми-8МТВ. Словом, плюсов много, поэтому на сборы сюда готовы приезжать каждой весной.

В 2017 году сборная Вооруженных сил РФ выиграла чемпионат мира среди военнослужащих, который проходил в Германии. Участвовало порядка 400 спортсменов из 35 стран. Выиграли и чемпионат Европы. «В этом есть заслуга и военнослужащих авиабазы „Кант“, — утверждает начальник команды ЦСКА по парашютному спорту, старший тренер, подполковник Александр Иванов . — Ведь сами по себе парашютисты ничего не смогут без вертолета и его экипажа, без служб, которые обеспечивают полеты».

В середине апреля парашютисты вернутся, чтобы готовиться к предстоящим чемпионатам Европы и мира.

Тем временем

На территории аэродрома авиабазы ОДКБ «Кант» прошла экскурсия для воспитанников казачьего корпуса Семиречья. Участники команды ЦСКА провели с ребятами показательные занятия. Парашютисты организовали мастер-класс по азам наземной подготовки, разобрали экстренные ситуации. Детям представилась уникальная возможность примерить рюкзак с парашютом и подогнать под себя защитный шлем, которыми пользуются спортсмены.