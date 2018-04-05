В Киргизии прошел чемпионат по массажу

Показать свое мастерство приехали более десятка мастеров со всех регионов республики. Классический, корректирующий, косметический, тайский, баночный, точечный, медовый… Опытные руки участников чемпионата творили чудеса.

Гостям состязаний было чему удивиться, поскольку здесь представлялись не только профессиональные программы специалистов, но и проходила демонстрация оригинальных массажных методик и лечебно-оздоровительной техники.

— Я практикую более десяти лет, — заявил один из участников состязаний Ринат Хазиев. — Владею многими технологиями массажа и убежден, что с его помощью можно вылечить любой недуг. Стараюсь совершенствовать мастерство. Не так давно проходил стажировку в Китае, еще раньше ездил на Тайвань. Узнал много нового, теперь применяю на практике. В массаже надо знать, где и как правильно воздействовать на энергетические точки человека.

К зависти большинства гостей, на кушетки участников чемпионата могли попасть только отобранные ими самими люди. Но некоторым все же повезло.

— Я недавно окончила медицинский колледж и курсы, хочу заняться профессиональным косметическим массажем, — призналась бишкекчанка Эльмира Козукбаева. — Узнав, что у нас проходит чемпионат, не прийти, конечно, не могла. Поучаствовала в мастер-классах и сама побывала на массажном столе. Скажу честно, такое ощущение, что с меня свалился груз килограммов в 20.

Жюри состояло из мастеров массажа и специалистов по лечебной физкультуре, спортивной и восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии. Они предварительно изучали карточку каждого участника, в которой рассказывалось о целях, задачах и особенностях представляемых методик. Потом работы оценивали на практике. Причем не только само мастерство, но и его эстетическую привлекательность, включая профессиональный этикет. Продолжительность выступления — полчаса.

— Окончив только специальные курсы, профессиональным мастером не станешь, — утверждает вице-президент национальной федерации массажистов Владимир Галагуза. — Это не прикладное ремесло, не элитарное искусство. Необходимы не просто знания строения человеческого тела, пациента нужно чувствовать. Это практические навыки, облаченные в научную мысль. Здесь киргизские специалисты показали высокий класс.

Первое место судьи почти единодушно отдали Апсамату Кармурзаеву из города Токмок Чуйской области. Второе и третье поделили бишкекчанки Ольга Фомина Ирина Колесникова . Специальной награды республиканского чемпионата удостоилась чета из Иссык-Кульской области Ринат Хазиев и Гулбарчин Кененбаева. Гран-при «За мастерство» взял бишкекчанин Николай Радченко

В декабре 2018 года киргизстанские мастера массажа готовятся принять участие уже в международном чемпионате. По словам Владимира Галагузы, они смогут составить серьезную конкуренцию соперникам из-за рубежа и побороться за призовые места.

Кстати

— В Москве, к примеру, международный чемпионат по массажу проходит ежегодно в течение последних 11 лет, — рассказала организатор мероприятия Елена Беляева. — Должна сказать, что наши специалисты дважды принимали участие в этих состязаниях. Представители массажной индустрии от Киргизстана (победители отборочных турниров Зоя Осипова и Ольга Фомина) выступали на X и XI Международных соревнованиях по массажу. Не исключено, что вскоре в чемпионатах за рубежом будут принимать участие еще больше наших представителей. В конечном счете, от этого выигрывают пациенты. Ведь подобные чемпионаты не столько состязания, сколько обмен лечебным опытом.