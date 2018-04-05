Экс-игрок сборной Франции уверен в великолепной организации ЧМ-2018 в России

Бывший защитник сборной Франции по футболу Вильям Галлас поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. По его мнению, опыт, полученный во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году, поможет организаторам провести мировое первенство на высшем уровне. Слова Галласа приводит газета «Известия»

"Нелегко проводить такое масштабное событие, как чемпионат мира или Кубок конфедераций. Тем не менее я уверен, правительство России сделает все возможное, чтобы грядущим летом всё прошло великолепно. Лично для меня самое важное — это безопасность. Когда я приезжал на Кубок конфедераций, лично убедился, что с обеспечением безопасности в вашей стране все на самом высоком уровне.

Можно констатировать, что был полный контроль, каждого человека тщательно досматривали при входе на стадион. Это очень важный аспект", — сказал Галлас.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет в группе C с национальными командами Австралии, Перу и Дании.