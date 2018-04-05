Вильям Галлас: Чемпионат мира стал для политиков средством давления на Россию

Глава МИД Великобритании: У нас нет планов принуждать сборную Англии бойкотировать чемпионат мира

«Нужно понимать, что политика — это не спорт, она существует отдельно от него. Мундиаль, который пройдёт в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно всё смешивать.