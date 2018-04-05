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Вильям Галлас: Чемпионат мира стал для политиков средством давления на Россию
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Вильям Галлас: Чемпионат мира стал для политиков средством давления на Россию 

Советский спорт 1 час назад
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«Нужно понимать, что политика — это не спорт, она существует отдельно от него. Мундиаль, который пройдёт в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно всё смешивать.
Летом чемпионат мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить в политическом плане, — пожалуйста. Но не надо смешивать политику и спорт», — цитируют Галласа «Известия».
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