Вильям Галлас: Чемпионат мира стал для политиков средством давления на Россию 

Глава МИД Великобритании: У нас нет планов принуждать сборную Англии бойкотировать чемпионат мира
«Нужно понимать, что политика — это не спорт, она существует отдельно от него. Мундиаль, который пройдёт в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно всё смешивать.
Летом чемпионат мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить в политическом плане, — пожалуйста. Но не надо смешивать политику и спорт», — цитируют Галласа «Известия».