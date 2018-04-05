Вильям Галлас: «Политика — это не спорт, не нужно все смешивать»

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас в интервью "Известиям" отметил, что не нужно смешивать политику и спорт. Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые страны по политическим причинам могут бойкотировать чемпионат мира-2018.

— Сейчас на Россию пытаются оказать давление, используя чемпионат мира. Некоторые страны, например, говорят о политическом бойкоте турнира. Как вы относитесь к этому?

— Нужно понимать, что политика — это не спорт, она идет отдельно от него. Мундиаль, который пройдет в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно все смешивать. Этим летом чемпионат мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить в политическом плане, — пожалуйста. Но не надо смешивать политику и спорт.