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Чех — в воротах «Арсенала» на матч с ЦСКА
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Чех — в воротах «Арсенала» на матч с ЦСКА 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Стал известен состав «Арсенала» на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Место в воротах команды займет Петр Чех. Ранее сообщалось, что голкипер может пропустить игру из-за травмы. В этом сезоне основной вратарь лондонцев провел в Лиге Европы только одну игру, в остальных встречах место в воротах занимал Давид Оспина, который сегодня не попал в заявку.
Полностью состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Чех — Бельерин, Мустафи, Косьельни, Начо Монреаль — Мхитарян, Рэмси, Езил, Джака, Уилшир — Ляказетт; запасные — Мэйси, Холдинг, Ивоби, Чемберс, Уэлбек, Колашинац, Эль-Ненни.
Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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