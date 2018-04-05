Чех — в воротах «Арсенала» на матч с ЦСКА

Стал известен состав «Арсенала» на матч 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА. Место в воротах команды займет Петр Чех . Ранее сообщалось, что голкипер может пропустить игру из-за травмы. В этом сезоне основной вратарь лондонцев провел в Лиге Европы только одну игру, в остальных встречах место в воротах занимал Давид Оспина, который сегодня не попал в заявку. Полностью состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Чех — Бельерин, Мустафи, Косьельни, Начо Монреаль — Мхитарян, Рэмси, Езил, Джака, Уилшир — Ляказетт; запасные — Мэйси, Холдинг, Ивоби, Чемберс, Уэлбек, Колашинац, Эль-Ненни. Матч «Арсенал» — ЦСКА начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.