Сила — в спорте. Феномен новокузнецкой школы хоккея

Иван Телегин и Олимпийские игры в Пхёнчхане подарили кузбассовцам тройную гордость. Золотые медали завоевали воспитанники новокузнецкой школы хоккея Кирилл Капризов Илья Сорокин . Что помогает новокузнечанам выигрывать, как вырастить чемпиона и почему спортивные победы считаются великими завоеваниями? На вопросы о спортивных взлётах и провалах журналисту « АиФ в Кузбассе» ответил заслуженный тренер России Алексей Кицын.

Смысл победы

Анна Иванова , «АиФ в Кузбассе»: Победы олимпийцев и чемпионов мира преподносятся сегодня как важные завоевания. Так было всегда? Почему спорт в России так важен?

Алексей Кицын

Алексей Кицын: О государстве судят по его силе. Если страна не сильна, с ней не будут считаться другие. А в чём проявляется сила? В войне, в деньгах, в дипломатии… Спорт — это тоже демонстрация силы, только мирным путём. На соревнованиях мы показываем, что мы — сильная нация. Как вы нас можете обыграть в других областях, если мы сильнее в хоккее, в баскетболе, в гимнастике, в борьбе, в боксе, в фигурном катании, в прыжках?.. Мы, спортсмены, носители гордости своей страны. Мы воюем за страну на своём месте. Лётчик — в самолёте, моряк — на корабле, а мы — на хоккейной площадке. Здесь так же, как на войне, есть трусы, предатели, «пленные».

Такое отношение к спорту было всегда в Советском Союзе. В 1990-е годы был провал, как и во всей стране. Сейчас государство вновь начинает обращать внимание на спорт и ценить победы.

— Кирилла Капризова отец ежедневно возил на тренировки из Кузедеево в Новокузнецк. Бабушка фигуристки Алины Загитовой вынуждена была переехать вслед за внучкой в Москву. То есть ради занятий ребёнка спортом взрослые идут на определённые лишения. От чего придётся отказаться тем, кто хочет вырастить чемпиона?

— Не нужно ни от чего отказываться! Надо просто пересмотреть свой образ жизни, свой распорядок дня. Не спорю, это тяжело. В быт семьи включается ещё один фактор, на который нужно больше времени и расходов. А часов в сутках по-прежнему 24. А зарплата какой была, такой и осталась. Если у человека есть желание, он всегда найдёт возможность. Если нет желания, то найдётся миллион отговорок и причин, почему нужно бросить.

Время собирать медали?

— В составе сборной России по хоккею на чемпионатах и Олимпиадах, пожалуй, всегда есть новокузнечане. В чём феномен новокузнецкой школы хоккея?

— Новокузнецк был и остаётся кузницей кадров. В высшей лиге всегда играло много наших спортсменов, даже когда наша команда выступала во второй лиге. Во-первых, потому что город хоккейный. Заводская команда корнями росла из металлургов и шахтёров — это профессии, где не позволяется лень, трусость, слабость. У печи или в забое не бывает подлецов. И хоккеистами становились дети этих сильных, закалённых трудом людей. Во-вторых, была советская система подготовки. Были величайшие люди, которые двигали как профессиональный, так и детский хоккей. Нам повезло учиться у них, продолжить их дело. И сейчас подошло время собирать те камни, которые были разбросаны в прошлом.

Ребята 1965 года, нашего возраста, в своё время негласно решили поднять новокузнецкий хоккей. Думаю, мы выполняем её: сначала сами играли за «Металлург», а теперь одни руководят в хоккее, другие воспитывают новое поколение чемпионов. Так, Николай Мишин — первый тренер Ильи Сорокина, Андрей Лучанский — первый тренер Кирилла Капризова, мой воспитанник Сергей Бобровский . Когда ребёнок попадает в школу с такими традициями, у него нет выбора, кроме как становиться чемпионом.

— Почему 26 лет не было олимпийского золота в хоккее?

— Видимо, потому что страна была слабая. Государство бросило людей на произвол судьбы, и люди ударились зарабатывать деньги. Лучшие игроки, специалисты уехали — всё развалилось. Поэтому и не было золота. Если, например, сварщик уволится с одного места работы, у него есть возможность устроиться на другом предприятии через дорогу. А если меня, хоккейного тренера, или игрока уволят из клуба, есть возможность устроиться в этом городе? Нет. Надо уезжать в другой город. А если в стране в целом хоккей разваливается, то уезжает в другую страну.

На «лифте» — к успеху

— Ваш воспитанник Сергей Бобровский — лучший голкипер НХЛ в 2013 и 2017 гг., чемпион мира. Поделитесь «рецептом»: как воспитать чемпиона?

— Вообще любой мужчина в душе должен быть чемпионом, необязательно в хоккее. В отношениях, в дружбе, в быту, в хобби. Чемпион — это лучший в своём деле. И не может человек стать лучшим в каком-то деле, если он неорганизован, если не умеет учиться, если ленится, не умеет анализировать ситуацию. Родители и тренер (а хоккей — это тоже предмет, как математика, литература и т. п., только намного сложнее) для начала обязаны научить ребёнка учиться — тогда высока вероятность, что он станет чемпионом. На пути к чемпионству ещё много «если»: если есть предрасположенность к занятию хоккеем, если ребёнок здоров…

Моё личное убеждение: никакой самый хороший тренер не сможет никого научить и сделать из человека чемпиона. Чемпионом должен стать человек сам. Мы, взрослые, только можем ему либо помочь, либо помешать на этом пути.

— Нет сомнений, что спорт — это хороший социальный лифт. Как устраиваются спортсмены в жизни?

— Спорт даёт возможность научиться ориентироваться в жизни. Хоккей — это стрессовая жизнь. Всего лишь за один сезон человек переживает столько эмоций, столько позитивного и негативного, столько возможностей сделать выбор, сколько обычный человек переживает за несколько лет. Значит, хоккеист лучше подготовлен к принятию быстрых серьёзных решений.

Все мечтают, что его ребёнок станет чемпионом, но становятся чемпионами единицы. Вот, например, Капризов 1997 года рождения, он один такой, а в одном наборе с ним было человек 100. Выходит, остальные 99 занимались хоккеем зря? Нет, конечно! Дети научились дисциплине, организовывать себя, они поняли, что такое дружба, что такое труд, т. е. получили хорошее воспитание. Наши воспитанники уходят в какие угодно сферы — в другие виды спорта, в музыку, в образование, в производство, в бизнес. И в какую бы структуру ни ушёл хоккеист, он, как правило, успешен. Хоккей — это спецназ спорта.