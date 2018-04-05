«Танковому биатлону» добавили сирийскую дисциплину

Экипажам в армейских соревнованиях по «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину, основанную на полученном в Сирийской Арабской Республике опыте. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

Первыми по новым правилам отборочный этап перед всеармейским конкурсом провели в ЦВО. Соревнования прошли на Тоцком полигоне в Оренбуржье. В состязаниях участвовали семь команд на танках Т-72Б3.

Теперь экипажи прошли гонку в составе команды уже из трех танков. Взвод одновременно преодолевал трассу. При этом очки засчитывались по последней машине. Еще одним новшеством новой дисциплины стали стрельбы с закрытых огневых позиций с использованием разведывательно-огневых контуров. В помощь командиру взвода был беспилотный летательный аппарат и артиллерийская буссоль.