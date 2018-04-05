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Дмитрий Селюк: «Арсенал» преодолеет преграду в виде ЦСКА"
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Дмитрий Селюк: «Арсенал» преодолеет преграду в виде ЦСКА" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил, что проблемы «Арсенала» заключаются не только в главном тренере Арсене Венгере. Селюк также добавил, что лондонцы переиграют ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы.
— Лига Европы остается, по сути, единственным турниром, в котором «Арсенал» на что-то претендует, — цитируют "Известия" Селюка. — Для них очень важно выиграть этот турнир, чтобы зацепиться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. По итогам чемпионата Англии сделать это уже просто нереально — там колоссальная конкуренция. Думаю, лондонцы преодолеют преграду в виде ЦСКА на пути к столь нужному для них трофею.
Думаю, Венгера никто не может уволить. Поводом не станет даже потенциальный вылет от ЦСКА — специалист сам решает свою судьбу в этом клубе. Если Арсен захочет, то уйдет — решение за ним. Это очень сильный тренер, и проблемы клуба заключаются не только в нем. Конкуренты «Арсенала» тратят огромные деньги на трансферы. Конкуренция в лиге сумасшедшая, и даже попасть в первую четверку АПЛ теперь крайне сложно.
Напомним, что матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
ЦСКА в Лондоне 12 лет спустя. Тот же стадион, тот же вратарь, те же защитники
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