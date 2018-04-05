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Клопп недоволен календарем в Премьер-лиге
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Клопп недоволен календарем в Премьер-лиге 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен календарем английской Премьер-лиги. Накануне мерсисайдцы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромили «Манчестер Сити» 3:0, а через два дня им играть с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ.
«Если вы хотите видеть такие игры как вчера с «Манчестер Сити», то Премьер-лига должна задуматься. «Эвертон» может быть больше доволен, чем мы. Участие в АПЛ не должно создавать проблемы.
Теперь мне нужно определиться с футболистами, которые выйдут на поле. Это же одна из самых важных игр года. Я действительно злюсь на людей, которые принимают решения в лиге. Если я не выпущу 11 лучших игроков, то вы знаете, что нас ждет», — цитирует Клоппа Goal.
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