Клопп недоволен календарем в Премьер-лиге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен календарем английской Премьер-лиги. Накануне мерсисайдцы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромили «Манчестер Сити» 3:0, а через два дня им играть с «Эвертоном» в 33-м туре АПЛ.

«Если вы хотите видеть такие игры как вчера с «Манчестер Сити», то Премьер-лига должна задуматься. «Эвертон» может быть больше доволен, чем мы. Участие в АПЛ не должно создавать проблемы.

Теперь мне нужно определиться с футболистами, которые выйдут на поле. Это же одна из самых важных игр года. Я действительно злюсь на людей, которые принимают решения в лиге. Если я не выпущу 11 лучших игроков, то вы знаете, что нас ждет», — цитирует Клоппа Goal.