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Кострома стала четвертой в Европе по производству пластиковой ленты
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Кострома стала четвертой в Европе по производству пластиковой ленты 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской металлургический завод «ВолгаСтрап» похвастался достижениями: здесь бьют рекорды по производству пластиковой ленты для упаковки, узнал KOSTROMA.TODAY. Помог запуск новой линии.
«Буквально в марте 2018 года мы инвестировали средства в запуск четвертой линии по производству упаковочной пластиковой ленты. Благодаря этому мы стали уже третьими в Европе по объему производства данного типа ленты», — рассказал президент финско-швейцарской компании «SPECTA AG» Эрик ХЕЛИН (цитата по пресс-службе областной администрации).
Отметим, что костромской завод специализируется на выпуске высокопрочной стальной и полиэстеровой ленты. На предприятии сегодня работает 240 человек.
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