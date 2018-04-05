Кострома стала четвертой в Европе по производству пластиковой ленты

Костромской металлургический завод «ВолгаСтрап» похвастался достижениями: здесь бьют рекорды по производству пластиковой ленты для упаковки, узнал KOSTROMA.TODAY. Помог запуск новой линии.

«Буквально в марте 2018 года мы инвестировали средства в запуск четвертой линии по производству упаковочной пластиковой ленты. Благодаря этому мы стали уже третьими в Европе по объему производства данного типа ленты», — рассказал президент финско-швейцарской компании «SPECTA AG» Эрик ХЕЛИН (цитата по пресс-службе областной администрации).

Отметим, что костромской завод специализируется на выпуске высокопрочной стальной и полиэстеровой ленты. На предприятии сегодня работает 240 человек.