«Ждем решения комиссии»: пермский стадион «Звезда» вновь готов принимать домашние матчи «Амкара»

Пермский футбольный клуб «Амкар» заявил о восстановлении покрытия на стадионе «Звезда». Часть синтетической крошки, которой засыпают поле, была по ошибке удалена оттуда в конце февраля во время уборки снега трактором. Из-за этого клуб был вынужден проводить домашние матчи на стадионах других городов. В «Амкаре» надеются, что уже в середине апреля вновь смогут играть в Перми.

— Как только перестал идти снег, на поле начались восстановительные работы. Когда они были завершены, мы отправили в российский футбольный союз письмо с просьбой разрешить возобновить матчи премьер-лиги на пермском поле, — рассказали в 59.ru в пресс-службе «Амкара». — Ответа пока не получили, но надеемся, что он придет до конца недели. Это позволит нам провести матч между «Амкаром» и «Рубином» , запланированный на 14 апреля, на стадионе «Звезда». Если в пятницу вечером ответа не будет — игра состоится в другом городе, в каком именно — сообщим дополнительно.

Ранее мы публиковали подробную информацию о том, почему «Амкар» перестал играть в Перми. В конце прошлой недели пермский «Амкар» обыграл «Локомотив» в домашнем матче на чужом стадионе.