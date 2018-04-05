Ещё
Эдин Джеко: Арбитру не хватило смелости назначить пенальти в ворота «Барселоны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эдин Джеко: Арбитру не хватило смелости назначить пенальти в ворота «Барселоны» 

Советский спорт 1 час назад
«С первых минут мы старались играть в свой обычный футбол, высоко прессинговать, даже зная, насколько сильна „Барселона“. Жаль, потому что 4:1 — это очень большой счет. Два из них мы забили в свои ворота. Если бы на первых минутах арбитр поставил пенальти за фол на мне, это могло изменить игру, вне зависимости от того, забили бы мы его или нет.
»Барселона» обыграла «Рому» благодаря двум автоголам соперников
У арбитра должно было хватить смелости поставить пенальти в ворота «Барселоны», поскольку мы заслужили быть на этой стадии и заслуживаем равного отношения к себе. Мы знаем, что «Барселона» сильнее. Думаю, счет 3:1 был бы справедливым, но если ты допускаешь много ошибок, «Барселона» накажет тебя», — цитирует Джеко Football Italia.
Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.
Советский спорт: последние новости
«Барселона» обыграла «Рому» благодаря двум автоголам соперников Алиссон: «Роме» нужно не опускать голову и работать еще усерднее Слуцкий вместе с ЦСКА отправился в Лондон на игру с «Арсеналом» (фото)
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская опозорила Плющенко32
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов61
Игроку «Ливерпуля» покорился рекорд Лиги чемпионов
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение