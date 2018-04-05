Эдин Джеко: Арбитру не хватило смелости назначить пенальти в ворота «Барселоны»

«С первых минут мы старались играть в свой обычный футбол, высоко прессинговать, даже зная, насколько сильна „Барселона“. Жаль, потому что 4:1 — это очень большой счет. Два из них мы забили в свои ворота. Если бы на первых минутах арбитр поставил пенальти за фол на мне, это могло изменить игру, вне зависимости от того, забили бы мы его или нет.

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У арбитра должно было хватить смелости поставить пенальти в ворота «Барселоны», поскольку мы заслужили быть на этой стадии и заслуживаем равного отношения к себе. Мы знаем, что «Барселона» сильнее. Думаю, счет 3:1 был бы справедливым, но если ты допускаешь много ошибок, «Барселона» накажет тебя», — цитирует Джеко Football Italia.

Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.