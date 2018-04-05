РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Болельщики московского ЦСКА, которые планируют посетить гостевой матч Лиги Европы по футболу против лондонского «Арсенала», не должны поддаваться на провокации англичан и ввязываться в конфликты. Об этом ТАСС заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин

Первая четвертьфинальная игра Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Лондоне в четверг. Планируется, что встречу на стадионе "Эмирейтс" посетят около 500 армейских фанатов.

"Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты, — отметил Маркин. — Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе — болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить".

"В Англию едут не дети, поэтому они не должны поддаваться на провокации, — продолжил он. — Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более, там все намного строже".

Сотрудник ЦСКА будет следить за болельщиками на стадионе

По словам собеседника ТАСС, представитель отдела по безопасности и работе с болельщиками ЦСКА будет следить за российскими фанатами на гостевом секторе стадиона «Эмирейтс». Если на трибунах будет возникать какой-либо конфликт, представитель клуба сразу сможет вызвать помощь соответствующих органов.

"Представители российского посольства в Лондоне предупредили всех болельщиков, прибывших на матч, что нужно быть осторожными в отношении конфликтов и провокаций. ЦСКА тоже направил такое предупреждение, — рассказал Маркин. — На гостевом секторе будет присутствовать сотрудник по безопасности от клуба, у которого будут оперативная связь с полицией и администрацией стадиона и соответствующие каналы — в случае непредвиденных действий он будет связываться с соответствующими органами, чтобы предотвратить большой конфликт".

Глава комитета РФС также сообщил, что организация постоянно делится с различными европейскими футбольными федерациями списками фанатов, которым запрещен вход на стадионы в России. «У всех европейских федераций есть списки неблагонадежных болельщиков, и мы ими делимся. Не допускать таких деятелей на стадионы выгодно всем: на арене мало пространства, а под руку могут попасть вообще невинные люди, пришедшие посмотреть футбол. Если же вы хотите выяснять отношения, то идите на боксерский ринг», — заключил Маркин.

Матч в Лондоне начнется в четверг в 22:05 мск. Ответная встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве 12 апреля.