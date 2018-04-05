Мончи: «Роме» не везло, и судья допустил ошибки"

Спортивный директор «Ромы» Мончи считает, что результат игры с «Барселоной» (1:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов слишком жесток для его команды. Два мяча каталонцы забили с помощью автоголов.

— Этот результат не отражает того, что мы видели на поле, — цитирует Football Italia Мончи. — Это слишком жестоко для нас. Перед игрой мы говорили, как важно остановить Месси, и сделали это. Нам не хватило везения и хладнокровия перед воротами. И судья допустил определенные ошибки. Были два пенальти, которые видели все, и это повлияло на игру. Мы уже обыгрывали «Челси» со счетом 3:0 в этом сезоне. Поэтому должны двигаться вперед и попытаться повторить это.

Барселона — Рома