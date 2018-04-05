Галлас: «Чемпионат мира стал для политиков средством давления на Россию»

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас считает, что ЧМ-20148 в России стал для политиков средством давления на Москву.

«Нужно понимать, что политика — это не спорт, она идет отдельно от него. Мундиаль, который пройдет в России, для политиков своего рода средство, чтобы оказать давление на власти страны. Но не нужно все смешивать. Этим летом Кубок мира должен пройти в России, поэтому давайте оставаться в рамках футбола. Если есть какие-то вопросы, которые нужно решить в политическом плане, — пожалуйста. Но не надо смешивать политику и спорт», — цитируют Галласа.