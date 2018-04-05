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Полицейские составили семь протоколов о нарушении порядка во время матча «Крылья Советов»-"Спартак"
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Полицейские составили семь протоколов о нарушении порядка во время матча «Крылья Советов»-"Спартак" 

Волга Ньюс 1 час назад
«Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено», — уточнили в пресс-службе Главка.
Напомним, матч 1/4 финала Кубка России, в котором «Крылья Советов» принимали "Спартак", состоялся в среду, 4 апреля, на стадионе «Металлург». Игру посетили более 15,8 тыс. зрителей, в том числе 1 767 болельщиков команды «Спартак». В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 968 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 30 представителей частных охранных организаций.
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