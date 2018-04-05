Татьяна Халявская: не хотим быть «одними из» для молодой аудитории

Денис Спицов , 21-летний лыжник, завоевавший два серебра и бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане, стал победителем Toyota Challenge Cup. За рвение к победе и преодоление трудностей спортсмен получил ключи от нового внедорожника Toyota Fortuner. О конкурсе, проекте Toyota Team Russia, ставке на молодежь и новой стратегии развития японского бренда ТАСС рассказала директор по маркетингу Toyota Motor Russia Татьяна Халявская.

— Денис Спицов всего на один бал опередил другого российского олимпийца, участника Toyota Challenge Cup, ставшего вторым по итогам голосования. Можете сказать, кто это?

Илья Буров (завоевал бронзу во фристайле, до Олимпиады попал в аварию — прим. ТАСС). Лидировал до конца голосования, и мы думали, что именно он станет победителем. Но все же несколько голосов жюри склонили чашу весов в сторону Дениса.

— Довольны ли вы реализацией этого проекта и для чего, собственно, он создавался?

— Однозначно да. В этом проекте мы хотели рассказать про истории спортсменов, которые действительно докажут, что невозможное возможно.

Когда молодые российские лыжники, которые даже не готовились к Олимпийским играм в Пхенчхане и не представляли, что это за спортивное мероприятие по степени морального давления, показывают такие успешные результаты, то начинаешь верить в чудо.

Многие думали, что вообще не станут смотреть Олимпиаду. Но после того, как у российской команды появилась одна медаль, затем вторая, третья, изменилось отношение и болельщиков, и тех, кто был скептически настроен, думая, что в Корее нам ждать нечего. В рамках Toyota Challenge Cup мы представили 22 истории преодоления себя, победы над собой и обстоятельствами, предложив всем желающим поддержать своим голосом любимого спортсмена.

— На награждении вы пригласили Дениса в Toyota Team Russia, где уже вместе с ним 17 молодых участников, представляющих в основном экстремальные виды спорта. В продвижении бренда вы решили сделать ставку на молодежь?

— Не просто молодежь, а лидеров мнений, которые имеют большую лояльную аудиторию. А если ты выбрал себе определенную икону с точки зрения жизненной позиции и модели поведения, тебе нравится то, что человек делает, тогда к нему возникает доверие. И этот лидер в соцсетях искренне делится своими впечатлениями об автомобиле, на котором он ездит постоянно. Мы считаем, что только так можно донести информацию о нашем продукте до тех потенциальных клиентов, которых мы не соберем под одной крышей, даже используя самые широкие каналы коммуникации. Поэтому мы хотим быть в инстаграмно-фэйсбучных лентах людей, которым доверяют и за которыми следят.

— Что получают атлеты от партнерства с Toyota?

— На тех или иных условиях они, конечно же, получают автомобиль. У кого-то он находится в постоянном распоряжении, у кого-то есть относительно свободный доступ к нашему автопарку.

Многие спортсмены тренируются не в России, поэтому мы не всегда можем закрыть их потребности, но находим нашим лидерам автомобили и в Германии, и в Испании, и даже в Аргентине. Есть и другие условия, которые являются уже коммерческой тайной и не разглашаются. Думаю, спортсменам интересно с нами сотрудничать. Если кто-то поработал с нами однажды и обеим сторонам было комфортно, то мы этого спортсмена стараемся из своего круга не выпускать. В пример можно привести сноубордиста Игоря Ильиных, который снимался в ролике Toyota RAV4 Adventure. В свою очередь мы также их продвигаем. Ребята имеют доступ к большой аудитории подписчиков наших каналов, к журналистам, которых приглашаем на наши мероприятия. Это тот пиар, который им необходим, чтобы развивать себя как медийных персон.

— Почему вы сделали акцент на спорт? И почему выбрали представителей экстремальных видов спорта?

— Когда мы начали выбирать каналы, точки соприкосновения с новой аудиторией, естественно, мы посмотрели, а чем же эта аудитория интересуется. Для молодых людей в возрасте 25-35 лет, которые потенциально могут быть нашими клиентами, большой интерес представляет спорт. Территория массовых и популярных видов спорта занята, на ней очень много игроков, а мы не хотим быть «одними из».

Зато есть огромный список менее массовых дисциплин, за которыми следят с не меньшим интересом.

Как найти людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, не будучи спортивным брендом?

Нужно найти компанию, которая уже является профессионалом в этой области. И мы нашли такого партнера в лице Red Bull.

— Насколько нам известно, вы концентрируетесь не только на экстремальных видах спорта, но и на олимпийских. И Toyota Challenge Cup лишний раз тому подтверждение. Toyota заключила восьмилетнее соглашение с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Какие преимущества от сотрудничества получит компания?

— Партнерство с олимпийским движением — это фактически новая веха в истории любой компании. Олимпиада — огромный канал коммуникации, огромные возможности, иначе такое большое количество брендов не стремилось бы туда попасть, чтобы прикоснуться к большой истории.

Как правило, соглашения с МОК заключаются на время проведения Олимпийских игр.

Мы стали партнерами на восемь лет, и работа ведется со всеми национальными олимпийскими комитетами по всему миру. На самом деле, я не знаю другой компании, которая бы подписалась на такую интеграцию. На Олимпиаде в Корее мы были больше не автомобильным спонсором, а партнером по мобильности. Сюда включены все услуги и проекты, связанные с роботами, современными технологиями в рамках новой кампании Start Your Impossible. Перевозка людей в брендированном автобусе — это пока не к нам, ждем олимпиаду в Токио, чтобы представить новый вид мобильности — автобус на водородном топливе.

— Что это за кампания, и как она повлияет на дальнейшее развитие Toyota?

— Start Your Impossible — это очень большой проект Toyota, в нем весь контент делится на две части: один вдохновляет, а другой дает право поверить, что удивительное и невозможное возможно. На глобальном сайте проекта mobilityforall.com можно прочитать истории про то, как расширить границы своих возможностей. Связаны они и с паралимпийцами, и с людьми, не имеющими отношения к спорту. Toyota постепенно переходит от позиционирования себя как автомобильного производителя к компании, которая должна обеспечить мобильность каждому, кто хочет получить дополнительные возможности. Это мобильность и в виде средств передвижения, и в виде роботов-помощников. Поэтому Start Your Impossible — это то, что ждет нас в будущем. Сколько времени уйдет на реализацию проекта, точно не знаем, но мы однозначно увидим очень много чего нового во время Олимпиады в Токио в 2020 году. Это будет первая попытка показать, какой станет мобильность будущего.

— Означает ли это, что производство традиционных автомобилей уйдет на второй план и компания отдаст предпочтение футуристическим технологиям?

— Думаю, что со временем все производители автомобилей к этому придут. Возможно, на это понадобится не один десяток лет. Сейчас появилось новое поколение, которому важно иметь в первую очередь хорошие кроссовки и смартфон, а дальше все проблемы будут решены. Например, по вызову приедет автомобиль-паллета, в котором разместится магазин обуви или пиццерия. Мы все рисуем свои картины о будущем. И у Toyota уже есть свое решение.