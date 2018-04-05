«Игнашевича „Арсеналом“ не напугать!» Эксперты — о матче ЦСКА в Лондоне

Ранее представители России встречались с «канонирами» шесть раз — неизменно на групповой стадии Лиги чемпионов. В гостях наши лондонцам еще не забивали. При этом ЦСКА Валерия Газзаева в 2006-м не пропустил от «Арсенала» в двух матчах. Мы пообщались с футболистами трех российских клубов, которые выходили на поле против команды Арсена Венгера

Дмитрий СЕННИКОВ, участник матчей 2003 года в составе «Локомотива» (0:0 в Москве, 0:2 в Лондоне):

— В том году у нас была очень сложная группа. Помимо «Арсенала» — еще «Интер» и киевское «Динамо». Лондонцы считались фаворитами, но в итоге к последнему туру мы подошли на первом месте, а они на втором. После нулевой ничьей в Москве казалось, что в и гостях можно зацепить ничью. К сожалению, игра не сложилась. Еще и Джейкоба Лекхето удалили. 0:2 получились вполне заслуженными.

Нам, правда, в итоге повезло. Для выхода в плей-офф нужна была ничья Киева с «Интером» — они ее сыграли… Что касается встречи на «Хайбери» (на тот момент «Эмирейтс» еще не построили), то мне она в первую очередь запомнилась дуэлью с Тьерри Анри . Играл против него персонально. Анри тогда был главной звездой «Арсенала», но нам за два матча не забил.

Атмосфера на игре была, конечно, шикарная. Старенький «Хайбери» забился до отказа, а англичане болеть умеют…

Чего жду от игры ЦСКА на «Эмирейтс» в четверг? Это не групповой турнир, а плей-офф. Здесь своя специфика. «Арсенал» — разумеется, фаворит. Но у ЦСКА — опытная команда. Армейцев «на слабо» не возьмешь. Кого там могут напугать англичане? Васю Березуцкого или Сергея Игнашевича ? Да никогда.

Уверен, большого волнения армейцы не испытывают. Посмотрим, как «Арсенал» реализует преимущество в мастерстве.

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— 18 лет прошло, всех деталей игр и не вспомнишь. Московский матч, по-моему, играли поздним ноябрем. Это же был уже второй групповой этап Лиги чемпионов. На улице — страшный холод. Но на поле о нем забылось. Пришли полные «Лужники», поддержка сумасшедшая, состав у «Арсенала» мощнейший: Анри, Вильторд, Пирес, Кану, Юнберг… Кого ни возьми — суперзвезда.

Впрочем, тот «Спартак» не мог мандражировать. На первой стадии мы вышли из группы с «Реалом» и «Байером». Кого нам было бояться? Олег Романцев просил играть с «Арсеналом» на победу. У англичан тогда защита была достаточно медленная. Помню, Олег Лужный играл, мы потом футболками поменялись, до сих пор храню.

Нас даже быстро пропущенный гол не смутил. Положили англичанам в ответ четыре мяча, Маркао забил два, Робсон и Титов. А вот второй матч, в Лондоне, к сожалению, проиграли. Это был ключевой момент в борьбе за выход в плей-офф…

В четверг жду в Лондоне зрелища. Не думаю, что «Арсенал» ждет легкая жизнь. Коллектив у ЦСКА сплоченный, есть люди, которые способны сделать гол из ничего. Наверняка интрига в этом четвертьфинале сохранится до конца ответной встречи в Москве. Тогда все и решится.

Не удивлюсь, если проявит себя Ахмед Муса . Он пусть и мало играл в Англии, но с «Арсеналом» наверняка знаком не понаслышке.

Элвер РАХИМИЧ, участник матчей 2006 года в составе ЦСКА (1:0 в Москве, 0:0 в Лондоне):

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— Никогда не забуду момент, когда Даниэл Карвалью забил в ворота Йенса Леманна … Классные ощущения! В ЦСКА тогда царила божественная атмосфера, мы были как одно целое. В атаке тон задавали Карвалью, Ивица Олич, Вагнер Лав . Валерий Георгиевич Газзаев дал установку играть первым номером, идти только вперед. И мы взяли три очка, вышли на первое место в группе после трех туров…

В ответной встрече сценарий был другим. «Арсенал» создал кучу моментов. Если бы не Игорь Акинфеев , уступили бы с крупным счетом. Но выстояли. А в концовке у Вагнера был выход один на один. Как сейчас вижу. Еще чуть-чуть — и гол. Но он попал в штангу. А потом мы еще «Гамбургу» в гостях проиграли — обидно было остаться без плей-офф…

С тех пор «Арсенал» полностью изменился. Разве что вечный Арсен Венгер на скамейке… У ЦСКА защита и вратарь те же. И сплоченность сейчас в команде такая же, как 12 лет назад. Надеюсь, все будет хорошо. Нельзя только глубоко садиться в оборону. У лондонцев сильный перекос в сторону атаки, а вот сзади уязвимые места имеются. Их надо использовать. Тому же Мусе, который может забить.

Большое значение игра имеет для Саши Головина. Если он хочет в Европу, то надо проявлять себя именно в таких играх. За ним в четверг будет наблюдать огромная аудитория.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Арсенал»: Оспина, Колашинац, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Уилшир, Джака, Рэмси, Мхитарян, Озил, Уэлбек

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Набабкин, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса

РОССИЯ ПРОТИВ «АРСЕНАЛА»

Сезон

Турнир

Стадия

2000/01 Группа

Спартак — Арсенал — 4:1 2000/01 Группа

Арсенал — Спартак — 1:0 2003/04 Группа

Локомотив — Арсенал — 0:0 2003/04 Группа

Арсенал — Локомотив — 2:0 2006/07 Группа

ЦСКА — Арсенал — 1:0 2006/07 Группа

Арсенал — ЦСКА — 0:0 Всего: 6 матчей, 2 победы российских клубов, 2 ничьи, 2 победы «Арсенала», мячи 5:4.