Вальверде пока всё легко даётся: «Барселона» уже думает о полуфинале Лиги чемпионов

«Барселона» могла быть довольной жеребьёвкой 1/4 финала, так как её соперник был не самым грозным. Каталонцы это и подтвердили в первом матче. Портал "Евро-футбол.ру" заранее поздравляет подопечных Эрнесто Вальверде с выходом в полуфинал.

Конечно, не «Барселоне» говорить, что разгром в первом матче — залог итогового успеха, но случай ее противостояния с «Пари Сен-Жермен» был уникальным. Представить, что «Рома» отыграет отставание в три мяча, нельзя. Скорее у римлян были шансы в среду вернуть интригу, но они были разбазарены.

"Барселона" не показала лучший футбол. Если вспомнить недавний поединок с «Севильей», можно подумать, что каталонцы даже попали в небольшой кризис. Но надо понимать, что они свой кризис переживают иначе, чем другие. Даже не показывая суперфутбола, даже не включая сверхскоростей, «Барселона» легко расправляется с соперниками.

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"Рома" долго держалась, даже 0:1 после первого тайма был вполне комфортным счётом. После перерыва римляне позволили себе слабость, которая, в общем, почти всё и решила. Когда ты за пять минут пропускаешь два гола, то говорить не о чем. Тот факт, что «Барселона» не в лучших кондициях, доказывает то, что каталонцы не пошли добивать соперника. Времени было много, но подопечные Вальверде не были в том состоянии, чтобы разорвать соперника.

Шанс у «Ромы» на благоприятный исход был — Джеко мяч отыграл, и было ещё время. Однако всё закончилось ещё одним пропущенным мячом. Всем понятно, что «Рому» устроит 3:0. Но кто верит в этот результат? Наверное, даже в Риме никто. «Барселона» даже в таком состоянии лучше соперника на голову. Да и «Рома» далека от своего идеала. Сложно рассчитывать на большой успех, когда в твоей команде чаще всех по воротам бьёт левый защитник, а вся команда наносит столько же выстрелов, сколько пара форвардов соперника.

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Печально, что и исход этого четвертьфинала решился уже после первого поединка. Как и в трёх других первого матча этого хватило с головой. «Рома» может немного поупражняться, побороться с топ-соперником, а «Барселона» накануне полуфиналов получила неплохой спарринг.

При этом обманчивая легкость не должна вводить в заблуждение. Эрнесто Вальвреде должен понимать, что пока для «Барселоны» все складывается легко. Слишком легко. Однако в полуфинале турнира такого не будет. И "Реал" , и «Бавария», и «Ливерпуль» так легко проигрывать не станут.

Андрей Центров