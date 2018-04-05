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Шелби Биллинхэм — самая горячая девушка марта
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Шелби Биллинхэм — самая горячая девушка марта 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой февраля стала Шелби Биллинхэм — бывшая подруга защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Щоу. Стройная брюнетка набрала 28% всех голосов.
Второе место в голосовании с результатом 26% заняла Перри Эвардс — певица и девушка полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена. «Бронза» в голосовании досталась Костанце Караччьоло — новой пассии известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери, набравшей 23% голосов.
Итак, еще раз вспомним, кто же такая Шелби Биллинхэм.
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