Шелби Биллинхэм — самая горячая девушка марта

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой февраля стала Шелби Биллинхэм — бывшая подруга защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Щоу. Стройная брюнетка набрала 28% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 26% заняла Перри Эвардс — певица и девушка полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейда-Чемберлена. «Бронза» в голосовании досталась Костанце Караччьоло — новой пассии известного в прошлом итальянского форварда Кристиана Виери, набравшей 23% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Шелби Биллинхэм.