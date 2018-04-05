В Хабаровске попросил ЦБ заменить на пятитысячной купюре герб города на новый

Депутат городской думы Хабаровска Евгений Смолькин обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой внести коррективы в дизайн пятитысячной рублевой купюры, так как у Хабаровска появился новый герб, сообщает «Восток-Медиа».

Депутат проинформировал Набиуллину о том, что герб Хабаровска на вывесках, документах и печатях полностью заменен. При этом на пятитысячной купюре, посвященной городу, осталось изображение старого, «теперь уже полностью незаконного» герба.

«У нас в городе с 1 июля 2017 года существует административная ответственность за использование старого герба по Кодексу Хабаровского края об административных правонарушениях. Даже депутатские значки совсем скоро выйдут с новым гербом. А при этом жители города, включая меня самого, ежедневно в магазинах расплачиваются деньгами со старым гербом города, которого уже нет и который содержал столько геральдических ошибок. Более того, все жители России пользуются этими купюрами со старым, а теперь уже незаконным гербом», — отметил Смолькин в своем обращении.