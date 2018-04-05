Пенсионера из Пермского края осудили за «шпионские» очки

Пенсионера из Перми осудили за покупку «шпионских» очков в Интернете.

В сентябре 2017 года 60-летний житель Пермского района в Интернете приобрёл специальные солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой. В следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что такие очки считаются устройством, предназначенным для негласного получения информации. В январе 2018 года пенсионера задержали сотрудники ФСБ при получении товара.

Мужчину осудили, он должен будет заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.