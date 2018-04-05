VIII региональная олимпиада по робототехнике прошла в Алтайском крае

31 марта при поддержке Сибирской генерирующей компании в Алтайском государственном техническом университете им И. И. Ползунова состоялось главное событие для будущих инженеров — VIII региональная олимпиада по робототехнике.

За восемь лет мероприятие становится все более масштабным. Растет и количество участников, и их уровень. В 2018 году участие в олимпиаде приняли почти 300 юных изобретателей из 9 районов и 7 городов Алтайского края, их пришли поддержать друзья и родители. Самые младшие участники — еще воспитанники детских садов, но уже могут похвастаться историей своих исследований и победами в конкурсах.

— Приятно, что олимпиада продолжает набирать количество участников, но еще важнее, что в этой погоне за охватом — мы не теряем, а приумножаем качество. Вдвойне приятно, что нас поддерживают друзья — Сибирская генерирующая компания, энергетики ценят инженерную мысль и понимают важность поддержки одаренных детей, — отметила Елена Пузырная организатор мероприятия и автор проекта «Образовательная робототехника в Алтайском крае».

Задачи, представленные ребятам, были достаточно сложные, но, как признаются сами участники, очень интересные. «Черная линия с препятствиями», где нужно передвигаться согласно заданному маршруту, «Умная сортировка» и «Перевозчик» — предполагающие сбор по площадке разных деталей — все эти задачи решаются с помощью заранее запрограммированных роботов, а дистанционно управлять им во время прохождения маршрута запрещается, за это команду попросту дисквалифицируют.

Самой зрелищной и увлекательной дисциплиной, представленной на олимпиаде, стал «Робофутбол». В год чемпионата мира по футболу, проходящего в этот раз в России, организаторы просто не могли обойти эту тему стороной. Новинкой игр стало то, что команды были собраны из трех участников, представляющих различные школы. Ребята знакомились только на площадке в день соревнований, что с одной стороны усложняло задачу, но в то же время способствовало развитию дружеских связей между участниками. Кстати, правила робофутбола те же, что и на обычном поле, с одним отличием — игроками были управляемые с джойстиков «механические спортсмены».

Отличительной особенностью олимпиады также стала выставка роботов. Здесь было представлено 15 проектов, объединенных темой «Роботы-помощники». На выставке можно было увидеть роботов, которые тушат пожары, помогают в хозяйстве или педагогам на занятиях, могут заменить кондукторов в транспорте; а также робота-няню и много другое.

Специальный приз от Сибирской генерирующей компании получил Матвей Шкуратов, ученик лицея №130 «Российско-американской экспериментальной профессиональной школы». Его проект — механизм участка производства, необходимый для охлаждения металлических деталей, поступающих на конвейерную ленту — удивил членов жюри творческим подходом. Еще больше жюри было удивлено, когда узнало о времени, которое ушло на создание модели. На проработку идеи и создание макета у юного робототехника ушло всего 5 дней. Как признался юноша, если бы узнал о конкурсе чуть раньше — приготовил бы что-то посерьёзнее.