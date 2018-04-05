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Аккредитацию на перевозку болельщиков ЧМ в Самаре выдадут 500 таксистам
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Аккредитацию на перевозку болельщиков ЧМ в Самаре выдадут 500 таксистам 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 5 апреля стартовала аккредитация таксистов, которые будут заняться перевозкой болельщиков в Самарской области во время чемпионата мира по футболу, сообщает 63.ru.
Аккредитацию выдадут только на 500 машин. Заявки принимают в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
К перевозчикам предъявляется несколько требований. Одно из главных — обеспечение возможности заказа такси на английском языке как через приложение, так и через оператора. Перевозить пассажиров можно будет только на машинах, которым не более пяти лет, оснащенных системой климат-контроля или кондиционером, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS.
Пройти процедуру смогут только те перевозчики, которые зарегистрированы как юридические лица и индивидуальные предприниматели. Проходить аккредитация будет в заявительном порядке.
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