Стало известно, на каких такси будут перевозить болельщиков ЧМ в Самаре

Таксисты, которые решили заняться перевозкой болельщиков в Самарской области во время чемпионата мира по футболу, должны получить специальные свидетельства. Аккредитация стартовала в четверг, 5 апреля.

— Пройти процедуру смогут только те перевозчики, которые зарегистрированы как юридические лица и индивидуальные предприниматели. Проходить аккредитация будет в заявительном порядке. Это нужно, чтобы специалисты имели возможность и время оценить способность таксистов обеспечить качественную перевозку пассажиров в том числе в зонах, прилегающих к аэропорту, вокзалам, стадиону, тренировочным площадкам, фан-зонам и местам размещения клиентских группы FIFA, — сообщили в правительстве Самарской области.

При этом к перевозчикам предъявляют несколько требований. Одно из главных — обеспечение возможности заказа такси на английском языке как через приложение, так и через оператора. Перевозить пассажиров можно будет только на машинах, которым не более 5 лет. Транспорт должен быть оснащен системой климат-контроля или кондиционером, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS.

Аккредитацию выдадут только на 500 машин. Заявки принимают в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, которое расположено по адресу: Самара, улица Скляренко, 30 (индекс 443068) — с 9:00 до 18:00. Продлится процедура до 1 июня.

Так должна выглядеть заявка перевозчика

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.