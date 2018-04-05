Ещё
Стало известно, на каких такси будут перевозить болельщиков ЧМ в Самаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, на каких такси будут перевозить болельщиков ЧМ в Самаре 

63.ru 51 минуту назад
Фото: 63.ru
Таксисты, которые решили заняться перевозкой болельщиков в Самарской области во время чемпионата мира по футболу, должны получить специальные свидетельства. Аккредитация стартовала в четверг, 5 апреля.
— Пройти процедуру смогут только те перевозчики, которые зарегистрированы как юридические лица и индивидуальные предприниматели. Проходить аккредитация будет в заявительном порядке. Это нужно, чтобы специалисты имели возможность и время оценить способность таксистов обеспечить качественную перевозку пассажиров в том числе в зонах, прилегающих к аэропорту, вокзалам, стадиону, тренировочным площадкам, фан-зонам и местам размещения клиентских группы FIFA, — сообщили в правительстве Самарской области.
При этом к перевозчикам предъявляют несколько требований. Одно из главных — обеспечение возможности заказа такси на английском языке как через приложение, так и через оператора. Перевозить пассажиров можно будет только на машинах, которым не более 5 лет. Транспорт должен быть оснащен системой климат-контроля или кондиционером, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS.
Аккредитацию выдадут только на 500 машин. Заявки принимают в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, которое расположено по адресу: Самара, улица Скляренко, 30 (индекс 443068) — с 9:00 до 18:00. Продлится процедура до 1 июня.
Так должна выглядеть заявка перевозчика
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
63.ru: последние новости
Проезд по футбольным билетам: для фанатов «Крыльев» организуют бесплатную электричку На стадионе «Самара Арена» будет работать Wi-Fi Жители Тольятти попросили Владимира Путина вернуть «Ладу» в КХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рудковская опозорила Плющенко32
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов61
Игроку «Ливерпуля» покорился рекорд Лиги чемпионов
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение