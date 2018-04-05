19-летний парень уехал из санатория в Зеленом городе и пропал без вести

В Нижегородской области разыскивают 19-летнего Дениса Киселева , который пропал 27 марта. Молодой человек уехал на автомобиле из санатория ВЦСПС в Зеленом городе, и с тех пор от него н было никаких вестей. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Денис Киселев уехал в неизвестном направлении на белом автомобиле ВАЗ-21099 с госномером У956ОН152. На момент исчезновения он был одет в куртку болотного цвета, темные джинсы и кроссовки Reebok. Рост молодого человека 170 см, глаза карие, волосы темные короткие.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о пропавшем молодом человеке обращаться по телефонам 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, в поселке Ильиногорск продолжаются поиски десятилетнего Матвея Дьячкова.

Фото: ПСО «Волонтер»