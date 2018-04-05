В Волгоградской области краеведческий музей покажет «Историю в монетах»

Открытие выставки «История в монетах» состоится 12 апреля в историко-краеведческом музее Волжского.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе волжского музейно-выставочного комплекса, впервые будет представлена полная коллекция бумажных денег и монет. Посетители увидят банкноты Российской империи XVIII — начала XX веков и советского периода, включая купюры, изготовленные по дореволюционным клише до 1991 года. Другой раздел выставки будет посвящен иностранным монетам и бонам разных стран — Украины, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Приднестровья. Кроме того, организаторы экспозиции покажут деньги Российской Федерации, которые стали печататься после распада СССР в 1991 году.

Открытие выставки пройдет в 15:00