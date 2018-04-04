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Виктор Гончаренко: В разговоре с Моуринью у меня было 52 английских слова в запасе, сейчас — 62
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Виктор Гончаренко: В разговоре с Моуринью у меня было 52 английских слова в запасе, сейчас — 62 

Советский спорт 14 часов назад
«Не сказал бы, что мой английский стал лучше. Если на тот момент, когда я говорил с Моуринью на ломаном английском, у меня было 52 слова в запасе, то сейчас — 62. Если этого хватит, то вполне возможно, что пообщаемся с Венгером», — сообщил Гончаренко, которого цитирует Sport24.ru.
Завтра, 5 апреля, ЦСКА в Лондоне сыграет с «Арсеналом» в рамках ¼ финала Лиги Европы.
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«Думаю, что задача любого тренера — держать команду как можно дольше на уровне выше среднего, но понимать, что снижение игры и результата возможно. В этом случае надо выжимать из команды все возможное. Лучше говорить о конкретной игре и готовности команды к ней», — отметил Гончаренко.
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