Виктор Гончаренко: В разговоре с Моуринью у меня было 52 английских слова в запасе, сейчас — 62

«Не сказал бы, что мой английский стал лучше. Если на тот момент, когда я говорил с Моуринью на ломаном английском, у меня было 52 слова в запасе, то сейчас — 62. Если этого хватит, то вполне возможно, что пообщаемся с Венгером», — сообщил Гончаренко , которого цитирует Sport24.ru.

Завтра, 5 апреля, ЦСКА в Лондоне сыграет с «Арсеналом» в рамках ¼ финала Лиги Европы.

Виктор Гончаренко: Венгер может справиться с любым давлением

«Думаю, что задача любого тренера — держать команду как можно дольше на уровне выше среднего, но понимать, что снижение игры и результата возможно. В этом случае надо выжимать из команды все возможное. Лучше говорить о конкретной игре и готовности команды к ней», — отметил Гончаренко.