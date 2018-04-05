Жители Тольятти попросили Владимира Путина вернуть «Ладу» в КХЛ

Любители хоккея из Тольятти обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину . Они просят вернуть клуб «Лада» в Континентальную хоккейную лигу. Сейчас активисты собирают подписи под петицией.

— 28 марта КХЛ вместе с Дмитрием Чернышенко (президент организации. — Прим. ред.) исключили два клуба— «Югру» из Ханты-Мансийска и тольяттинскую «Ладу». Ранее руководство КХЛ распрощалось с еще одним клубом — «Металлургом» из Новокузнецка. Для жителей городов, болельщиков, ребят, занимающимся хоккеем, — это удар, — пишут авторы обращения.

Болельщики уверены, что «спуск» российских клубов в Высшую хоккейную лигу приведет к снижению финансирования, снижению интереса к спорту и к возрастанию общей социальной напряженности. В защиту «Лады» они приводят слова президента Федерации хоккея (ФХР) Владислава Третьяка . Знаменитый спортсмен был категорически против исключения клубов из организации.

— Все перечисленные клубы не банкроты. В рейтинге КХЛ «Лада» и «Югра» занимают последние места. Но как представители организации его создают, непонятно, — пояснили авторы обращения.

Авторы петиции просят отстранить Дмитрия Чернышенко от руководства КХЛ. Саму организацию они предлагают объединить с ФХР под единым руководством.