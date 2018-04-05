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Жители Тольятти попросили Владимира Путина вернуть «Ладу» в КХЛ
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Жители Тольятти попросили Владимира Путина вернуть «Ладу» в КХЛ 

63.ru 37 минут назад
Фото: 63.ru
Любители хоккея из Тольятти обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Они просят вернуть клуб «Лада» в Континентальную хоккейную лигу. Сейчас активисты собирают подписи под петицией.
— 28 марта КХЛ вместе с Дмитрием Чернышенко (президент организации. — Прим. ред.) исключили два клуба— «Югру» из Ханты-Мансийска и тольяттинскую «Ладу». Ранее руководство КХЛ распрощалось с еще одним клубом — «Металлургом» из Новокузнецка. Для жителей городов, болельщиков, ребят, занимающимся хоккеем, — это удар, — пишут авторы обращения.
По их словам, в этих клубах прошли подготовку олимпийские чемпионы по хоккею Василий Кошечкин, Кирилл Капризов и Иван Телегин, Никита Гусев.
Болельщики уверены, что «спуск» российских клубов в Высшую хоккейную лигу приведет к снижению финансирования, снижению интереса к спорту и к возрастанию общей социальной напряженности. В защиту «Лады» они приводят слова президента Федерации хоккея (ФХР) Владислава Третьяка. Знаменитый спортсмен был категорически против исключения клубов из организации.
— Все перечисленные клубы не банкроты. В рейтинге КХЛ «Лада» и «Югра» занимают последние места. Но как представители организации его создают, непонятно, — пояснили авторы обращения.
Авторы петиции просят отстранить Дмитрия Чернышенко от руководства КХЛ. Саму организацию они предлагают объединить с ФХР под единым руководством.
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