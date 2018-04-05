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Мхитарян: «Я не являюсь заменой Санчеса в „Арсенале“
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Мхитарян: «Я не являюсь заменой Санчеса в „Арсенале“ 

SPORT24.ru 38 минут назад
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отметил, что долго не раздумывал над переход в стан лондонцев из ”Манчестер Юнайтед”. Футболист покинул манкунианцев в январе 2018 года.
«Нельзя было ожидать более лучшего дебюта в Арсенале». Не думал дважды над предложением клуба. Согласился на переход, так как именно Венгер хотел меня видеть в команде. Но я не являюсь заменой Санчеса, у нас разные игровые характеристики», — приводит слова футболиста FourFourTwo.
Мхитарян в текущем сезоне провел в чемпионате Англии за «Арсенал» семь матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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