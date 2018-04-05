Мхитарян: «Я не являюсь заменой Санчеса в „Арсенале“

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян отметил, что долго не раздумывал над переход в стан лондонцев из ” Манчестер Юнайтед ”. Футболист покинул манкунианцев в январе 2018 года.

«Нельзя было ожидать более лучшего дебюта в Арсенале». Не думал дважды над предложением клуба. Согласился на переход, так как именно Венгер хотел меня видеть в команде. Но я не являюсь заменой Санчеса, у нас разные игровые характеристики», — приводит слова футболиста FourFourTwo.

Мхитарян в текущем сезоне провел в чемпионате Англии за «Арсенал» семь матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.