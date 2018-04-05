С ликвидацией течи нефтепродуктов и обесточиванием завала лучше всех справились ноябрьские спасатели

В Ноябрьске прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший спасатель».

За почетное звание боролись 24 сотрудника пожарно-спасательных отрядов из Салехарда, Тарко-Сале, Ноябрьска, Красноселькупского, Надымского и Тазовского районов. Участники продемонстрировали упражнения на перекладине, пробежали пятикилометровую лыжную гонку, преодолели дистанцию с применением альпинистских технологий, а также произвели поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера — ликвидация течи нефтепродуктов, обесточивание завала и другие.

По итогам состязаний на всех этапах конкурса лучшее время показали ноябрьские спасатели. За ними финишировали надымчане, третье место — у таркосалинских сотрудников. Победителей и призеров состязания наградили дипломами, денежными сертификатами в размере 70, 50, 30 тысяч рублей и сувенирной продукцией.