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С ликвидацией течи нефтепродуктов и обесточиванием завала лучше всех справились ноябрьские спасатели
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С ликвидацией течи нефтепродуктов и обесточиванием завала лучше всех справились ноябрьские спасатели 

ИА Север-Пресс 30 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший спасатель».
За почетное звание боролись 24 сотрудника пожарно-спасательных отрядов из Салехарда, Тарко-Сале, Ноябрьска, Красноселькупского, Надымского и Тазовского районов. Участники продемонстрировали упражнения на перекладине, пробежали пятикилометровую лыжную гонку, преодолели дистанцию с применением альпинистских технологий, а также произвели поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера — ликвидация течи нефтепродуктов, обесточивание завала и другие.
По итогам состязаний на всех этапах конкурса лучшее время показали ноябрьские спасатели. За ними финишировали надымчане, третье место — у таркосалинских сотрудников. Победителей и призеров состязания наградили дипломами, денежными сертификатами в размере 70, 50, 30 тысяч рублей и сувенирной продукцией.
Организаторы конкурса «Славим человека труда!» в автономном округе — аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительство ЯНАО и Торгово-промышленная палата Ямала.
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