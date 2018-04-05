В Воронеже и области число бешеных животных выросло в три раза

За два месяца 2018 года специалисты зарегистрировали 37 случаев бешенства. Региональное отделение Роспотребнадзора привело статистику по результатам января и февраля, согласно которой в Воронеже и области число бешеных животных выросло в 3 раза. За два месяца 2018 года специалисты зарегистрировали 37 случаев бешенства, 24 из них — в областном центре.

В 30 случаях заболевшие животные — собаки и кошки. Среди крупного рогатого скота бешенство поразило 4 особей и одну — среди мелкого, также нашли одного больного хорька. Возросло и число пострадавших от бешеных животных людей. Из-за укусов, оцарапывания и ослюнения в медучреждения обратился более тысячи человек — это на 15% больше, чем в январе и феврале 2017 года.