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Сенников: «Арсенал» не сможет напугать Березуцкого и Игнашевича
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Сенников: «Арсенал» не сможет напугать Березуцкого и Игнашевича 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА. Слова экс-футболиста приводит "Советский спорт".
"Чего жду от игры ЦСКА против «Арсенала» в Лондоне? Это не групповой турнир, а плей-офф. Здесь своя специфика. «Арсенал», разумеется, фаворит. Но у ЦСКА — опытная команда. «Армейцев» «на слабо» не возьмешь.
Кого там могут напугать англичане? Васю Березуцкого или Сергея Игнашевича? Да никогда", — заявил эксперт.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан.
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