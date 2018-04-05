Сенников: «Арсенал» не сможет напугать Березуцкого и Игнашевича

"Чего жду от игры ЦСКА против «Арсенала» в Лондоне? Это не групповой турнир, а плей-офф. Здесь своя специфика. «Арсенал», разумеется, фаворит. Но у ЦСКА — опытная команда. «Армейцев» «на слабо» не возьмешь.

Кого там могут напугать англичане? Васю Березуцкого или Сергея Игнашевича ? Да никогда", — заявил эксперт.