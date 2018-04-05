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«Ганновер» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 6 апреля
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«Ганновер» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 6 апреля 

LiveSport.Ru 31 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
«Ганновер»
«Черно-зеленые» на данный момент имеют 6-матчевую серию без побед. При этом последние 5-ть подряд встреч «96-е» проиграли.
Началась серия поражений в домашней игре с «Боруссией М» (0:1), затем последовали проигрыши от «Айнтрахта» (0:1), «Аусбурга» (1:3), «Боруссии Д» (0:1) и «РБ Лейпциг» (2:3).
Всего на своем поле в текущем сезоне «Ганновер» отыграл 14 встреч, в которых сумел 6 раз победить, 3 раза сыграл вничью и 5-ть матчей проиграл. Разница забитых и пропущенных — 23:20.
После 28-ми матчей в чемпионате Германии «96-е» находятся на 13-й строчке в турнирной таблице, заработав в этих встречах 32 очка. От 16-го «Майнца», т.е. зоны переходных матчей, отрыв составляет всего 6-ть баллов.
Полузащитник Эдгар Приб и нападающий Жонатас не сыграют из-за травм в предстоящем поединке.
«Вердер»
«Музыканты» встретятся в предстоящем поединке с соседом по турнирной таблице. Но в отличии от своего соперника бременцы не проигрывают в 5-ти матчах кряду.
Все прогнозы на Бундеслигу
В этот отрезок «зелено-белые» выиграли 4-е поединка и один матч сыграли вничью. Одержали победы над: «Гамбургом» (1:0), «Кельном» (3:1), «Аусбургом» (3:1) и «Айнтрахтом» (2:1). Поделили очки с «Боруссией М» (2:2).
Во втором круге «Вердер» в 11-ти поединках проиграл только 2-а раза, один из них мюнхенской «Баварии» (2:4), заработав 21-н балл.
В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «музыканты» расположились на 12-й строчке, набрав в 28-ми встречах 36-ть очков.
В последних 2-х сезонах в играх между собой в Ганновере один поединок выиграли хозяева (1:0), а в другой встрече была зафиксирована ничья (1:1).
В лазарете команды находятся вратарь Михаэль Цеттерер, защитник Николас Мойсандер и полузащитник Фин Бартельс.
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям матча, оценивая их шанс на победу кэффом в 2,40. Победа «Ганновера» — 3,40, ничья — 3,45.
К этому матчу оппоненты подходят в разной психологической форме, гости не проигрывают 5-ть матчей, хозяева — проиграли 5-ть игр подряд. Учитывая, что «музыканты» набрали хороший ход, предлагаем поставить — «бременцы» не проиграют за 1,50.
Учитывая, что «Ганновер» будет играть дома, где он часто забивает, можно поставить еще — обе забьют: да за 1,65.
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