Стивен Джеррард: «Некоторые люди переступают черту, создавая дискомфорт сопернику»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал болельщиков, которые атаковали автобус с игроками «Манчестер Сити» перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов. В результате нападения в автобусе были выбиты окна.

— В этом нет необходимости, — цитирует ВВС Джеррарда. — Подобные сцены только портят имидж клуба. Клуб не хочет быть связан с такими проявлениями. Мы хотим создавать отличную атмосферу. Да, она должна быть непростой для соперника, но некоторые люди переступают черту.

Ливерпуль — Манчестер Сити