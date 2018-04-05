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Стивен Джеррард: «Некоторые люди переступают черту, создавая дискомфорт сопернику»
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Стивен Джеррард: «Некоторые люди переступают черту, создавая дискомфорт сопернику» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард раскритиковал болельщиков, которые атаковали автобус с игроками «Манчестер Сити» перед игрой 1/4 финала Лиги чемпионов. В результате нападения в автобусе были выбиты окна.
— В этом нет необходимости, — цитирует ВВС Джеррарда. — Подобные сцены только портят имидж клуба. Клуб не хочет быть связан с такими проявлениями. Мы хотим создавать отличную атмосферу. Да, она должна быть непростой для соперника, но некоторые люди переступают черту.
Ливерпуль — Манчестер Сити
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