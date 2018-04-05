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Итоги дня в АХЛ: дебют Глотова и Чеховича, Толчинский забил впервые за 6 игр
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Итоги дня в АХЛ: дебют Глотова и Чеховича, Толчинский забил впервые за 6 игр 

Чемпионат.com 1 час назад
В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Нападающий Иван Чехович забросил первую шайбу в карьере в дебютном матче в лиге. Сергей Толчинский прервал шестиматчевую безголевую серию, а Василий Глотов дебютировал в лиге. Денис Гурьянов прервал четырёхматчевую серию без очков.
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Глотов (н)«Рочестер»0+0010Коростелёв (н)«Лаваль»0+0200Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»0+0210Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»0+0000Толчинский (н)«Шарлотт»1+102+3Тренин (н)«Милуоки»0+103+1Костин (н)«Сан-Антонио»0+000-1Гурьянов (н)«Техас»1+001+1Чехович (н)«Сан-Хосе»1+002+2
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