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Жардим может возглавить «Челси»
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Жардим может возглавить «Челси» 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководство «Челси» рассматривает возможность приглашения наставника «Монако» Леонарду Жардима. По информации Yahoo Sports, лондонский клуб отправил монегаскам запрос по 43-летнему специалисту.
Прошлым летом Жардим продлил контракт с «Монако» до 2020 года. Сумма отступных для клуба, который захочет переманить тренера до окончания действия контракта, составляет 7,5 миллионов евро.
Нынешний наставник «Челси» Антонио Конте, как ожидается, покинет свой пост по окончании сезона. «Синие» выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от 4-й строчки на 8 очков.
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