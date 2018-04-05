Ещё
Заключительный этап продажи билетов на матчи ЧМ в Самаре стартует 18 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заключительный этап продажи билетов на матчи ЧМ в Самаре стартует 18 апреля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
FIFA завершила второй этап продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, часть которых пройдет в Самаре.
— Большая часть заветных квитков досталась болельщикам из России — 216 134. За ними следуют поклонники футбола из США, американцам продали 16 462 билета. Также в Россию приедут фанаты из Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372), Бразилии (9 962), Перу (9 766), Китая (6 598), Германии (5 974), Австрии (5 905) и Индии (4 509), — сообщили организаторы ЧМ.
Всего с начала старта продаж фанатам продали 1 698 049 билетов. 53% из них досталось иностранным гостям. Заключительный этап продаж в России начнется 18 апреля в 12:00 по московскому времени. Он продлится до окончания турнира. У болельщиков будет последняя возможность получить билеты онлайн в порядке живой очереди.
Уже известно, что в Самаре на групповом этапе турнира сразятся команды Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 1/8 финала, 2 июля, сюда приедут победитель группы E и сборная, занявшая второе место в группе F. Хорошие шансы на это имеют команды Бразилии, Германии и Мексики. Также в Самаре пройдет матч 1/4 финала. Он запланирован на 7 июля.
Любители футбола заняли почти все места на стадионе «Самара Арена». По данным на середину марта, больше всего свободных мест осталось на матч Сенегал — Колумбия. На игру Коста-Рика — Сербия не раскупили только самые дорогие билеты (за 12 600 рублей). А на матч Дания — Австралия остались билеты первой категории (12 600 рублей) и второй (9 900 рублей). На встречу сборной Уругвая и России, 1/8 и 1/4 финала свободных мест не осталось.
63.ru: последние новости
«Ваши документики»: в Самаре гостям ЧМ-2018 нужно будет встать на учет в полиции Проезд по футбольным билетам: для фанатов «Крыльев» организуют бесплатную электричку Переехали в новый дом: брошенных медведей из Самары доставили в Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании97
Рудковская опозорила Плющенко44
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»16
Рядом с телом велогонщицы нашли шприцы и жгут17
Опубликованы доходы российских хоккеистов61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение