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Как стать почётным донором?
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Как стать почётным донором? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Планирую стать донором. С какой периодичностью можно сдавать кровь, плазму? Какие меры соцподдержки предоставляются почётному донору России и Коми?
На основании заключения врача-трансфузиолога осуществляется допуск к донорству и определяется его вид, а также объём взятия крови или её компонентов. Максимально допустимое число кроводач в год у мужчин пять, у женщин — четыре (Приказ Минздрава РФ от 14.09.2001 N 364), сообщили в Минздраве Коми.
Чтобы получить звание почётного донора, нужно собрать пакет документов. Граждане, награждённые нагрудным знаком «Почётный донор России», имеют право на ежегодную выплату 6 тысяч рублей (для получения вознаграждения нужно обратиться в отдел соцзащиты). Кроме денежного вознаграждения почётные доноры имеют ряд соцльгот и дополнительных прав. А именно: право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для почётного донора время; право на первоочередное лечение в гос— и муниципальных организациях здравоохранения в пределах бесплатной медпомощи; право на первоочередное приобретение льготных путёвок на санитарно-курортное лечение по месту учёбы и работы.
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