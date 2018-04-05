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Третьяков: «Ничего не сказал бы Родченкову. Пусть и дальше рассказывает сказки»
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Третьяков: «Ничего не сказал бы Родченкову. Пусть и дальше рассказывает сказки» 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский скелетонист Александр Третьяков в интервью Sport24 рассказал о своих переживаниях по поводу отстранения от участия в Олимпиаде-2018. Спортсмен, как и целый ряд других отечественных атлетов, был дисквалифицирован на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
"Такое не забывается. Мы были в Ванкувере, у нас была глубокая ночь, я спал. И тут начались звонки, десятки звонков. В принципе, я сразу все понял. Логика была такая: если есть большое внимание журналистов, значит, произошло что-то плохое. Прочитал несколько сообщений, выключил телефон и лег спать. Но сказать, что я был шокирован — не сказать ничего.
Что сказал бы Родченкову при встрече? Уже ничего. Пусть живет дальше, рассказывает свои истории и сказки. Мне на него все равно. Хочется только надеяться, что больше он не принесет вреда нашим спортсменам", — сказал Третьяков.
Полное интервью с Третьяковым можно прочитать.
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