Уткин: «Дзюба не попадёт на ЧМ-2018 при Черчесове»

Фото: Евро-футбол.Ру

Телекомментатор Василий Уткин считает, что Артём Дзюба не попадет в заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира. "Если руководство РФС не уволит Черчесова с поста главного тренера сборной России с формулировкой за профессиональную непригодность, то думаю, что Артёма Дзюбу мы в национальной команде на чемпионате мира-2018 не увидим. Хотя у нас в стране порой принимаются крайне странные кадровые решения. Но я все же думаю, что Дзюбу не вызовут в сборную России", — сказал Уткин. Напомним, что во второй части текущего сезона 29-летний форвард выступает за тульский «Арсенал».