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Уткин: «Дзюба не попадёт на ЧМ-2018 при Черчесове»
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Уткин: «Дзюба не попадёт на ЧМ-2018 при Черчесове» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Телекомментатор Василий Уткин считает, что Артём Дзюба не попадет в заявку сборной России на предстоящий чемпионат мира.
"Если руководство РФС не уволит Черчесова с поста главного тренера сборной России с формулировкой за профессиональную непригодность, то думаю, что Артёма Дзюбу мы в национальной команде на чемпионате мира-2018 не увидим. Хотя у нас в стране порой принимаются крайне странные кадровые решения. Но я все же думаю, что Дзюбу не вызовут в сборную России", — сказал Уткин.
Напомним, что во второй части текущего сезона 29-летний форвард выступает за тульский «Арсенал».
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