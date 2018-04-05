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Появились новые факты по делу кемеровской «Зимней вишни»
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Появились новые факты по делу кемеровской «Зимней вишни» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв в ходе пресс-конференции заявил, что парламентского расследования по факту трагедии в столице Кузбасса, в результате которой погибли 64 человека, предложенное представителями партии КПРФ, проводить не будут.
Как сообщает корреспондент «ФедералПресс», глава комитета уверен, что нет смысла сомневаться в качестве проводимого расследования. Отметим, что обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек, которые арестованы на два месяца. В доказательство своих слов он отметил, что расследование имело смысл проводить, «если бы следователи буксовали и не могли найти виновных. Наоборот, мы видим большую активность».
Депутат также добавил, что сейчас по делу работает большая следственная группа, в которую входят более ста человек.
Фото: mchs.gov.ru.
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