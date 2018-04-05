Александр Бубнов: Допускаю, что «Спартак» может оформить дубль

«По самой игре много говорить не приходится: встречались команды разного уровня. »Спартак» в экономном режиме, особенно не напрягаясь, сделал результат. У «Крыльев Советов» фактически не было шансов. Разве что в первом тайме мог отличиться Соболев, но сделал это только в компенсированное время, когда все уже давно было ясно. «Спартак» полностью контролировал ситуацию, больше владел мячом, при этом не потратил много сил на тяжелом поле.

Видно, что команда Массимо Карреры находится в хорошем тонусе. Кроме Джикии и Ананидзе все в строю, у тренера есть возможность выбирать состав на игру, проводить ротацию. Внутри существует здоровая конкуренция. К примеру, сегодня Мельгарехо органично подменил Комбарова на левом фланге обороны, а заодно усилил атакующий потенциал. Примечательно и то, что в форме все три форварда, Зе Луиш , Промес и Луис Адриано , которые по разу забили самарцам.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» пребывает в приподнятом настроении, а, если поймать кураж, концовка сезона, что в Кубке, что в чемпионате не ставит перед красно-белыми неразрешимых задач. «Тосно» плюс два представителя ФНЛ и, условно говоря, соперники из второй восьмерки премьер-лиги соответственно — проходной календарь.

«Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков, если считать потерянные, но его финиш в чемпионате ощутимо сложнее. Выводы делать пока рано, и я воздержусь от прогнозов. Однако по состоянию на сегодняшний день допускаю, что «Спартак» может оформить дубль», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Тосно».