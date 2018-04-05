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«Надежда» дала фору «Казаночке» и вышла в полуфинал
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«Надежда» дала фору «Казаночке» и вышла в полуфинал 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
«Надежда» обыграла «Казаночку», в этот раз — на домашнем паркете. Второй четвертьфинальный поединок заклятых соперниц закончился со счётом 65:59.
Первая десятиминутка оренбургским спортсменкам далась непросто и завершилась со счетом 14:17 в пользу «Казаночки». Трехдневнй перерыв все же не лучшим образом сказался на игре наших баскетболисток.
Только ко второму тайму желто-бардовые постепенно реабилитировались. Хозяйки паркета провели несколько результативных атак и вывели счет на 30:25. Но сдаваться соперницы не собирались, дав оренбурженкам мощный отпор. По окончании второго игрового отрезка на табло горело уже 33:33.
Предпоследняя четверть вновь закончилась поражением желто-бардовых. Казанская команда выиграла ее со счетом 17:12, поставив «Надежду» в крайне непростую игровую ситуацию.
Заключительный тайм стал для хозяек паркета счастливым. «Надежда» не только догнала по очкам соперниц, но и оторвалась на шесть баллов.
Таким образом, счет 2:0 в серии позволяет Оренбургу выйти в полуфинал розыгрыша плей-офф и сыграть с курским «Динамо». Первая встреча пройдет 10 апреля на паркете соперниц.
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