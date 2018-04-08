Букмекеры назвали фаворита центрального матча 31-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико», который пройдёт сегодня, 8 апреля. Начало мадридского дерби запланировано на 17:15 по московскому времени. Букмекеры считают фаворитом «Реал» и предлагают поставить на хозяев за 1.65. Шансы «Атлетико» на победу оценены коэффициентом 5.25. Поставить на ничью можно за 3.90. По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.00. Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 1.75. Наиболее вероятный исход — победа хозяев 1:0 за 7.25.
Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.80) и Гарет Бэйл (2.30).