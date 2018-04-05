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«Северсталь» продлила контракт с Калашниковым
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«Северсталь» продлила контракт с Калашниковым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник "Северстали" Станислав Калашников подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба череповчан. Контракт рассчитан на два года.
В минувшем сезоне 26-летний игрок принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «0».
Станислав КАЛАШНИКОВ остается в «Северстали» ХК «Северсталь» перезаключил контракт с защитником Станиславом Калашниковым. Соглашение рассчитано на два года. В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «0». pic.twitter.com/ZuqrO5qAMN
— HC Severstal (@severstalclub) 5 апреля 2018 г.
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